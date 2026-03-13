出産の無償化などを盛り込んだ健康保険法の改正法案が閣議決定され、今後、国会で審議されます。この法案では、現在、「一時金50万円」が支給される出産について、実際にかかる費用は地域差があることから、新たに分娩1件あたりの単価を設定し、分娩施設に直接支給することで妊婦の負担はゼロになります。また保険診療が適用され、3割の自己負担が生じる帝王切開の場合も、すべての妊婦に現金給付することで負担軽減をはかります。