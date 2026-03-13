茨城県水戸市のJRの踏切で常磐線の特急と車が衝突しました。現在、車に取り残された人の救出活動が行われています。【映像】特急と車が衝突した現場の様子JRや警察などによりますと、午前9時10分ごろ水戸市のJR常磐線内原駅の近くの踏切で下りの特急列車と車が衝突しました。車の中には人が取り残されていて、現在救出活動が行われています。特急の乗客・乗員にけがはありませんでした。この事故でJR常磐線は土浦駅と勝田