お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）、博多大吉（54）が12日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。鍋料理をめぐる論争に言及した。その論争は、締めの雑炊を作ったりする際、取り皿の汁を“鍋に戻すか戻さないか”について。戻す派の大吉は「“戻すなんて考えられない”って、戻さない派に昔ボコボコにされた」「家では余裕。おじやにする時に“戻せ”って言われた」と話した。華丸も大吉と同じ