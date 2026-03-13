１３日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、ＷＢＣの準々決勝の展望などを特集。日本の対戦相手となったベネズエラ出身で、ラミちゃんの愛称で親しまれているアレックス・ラミレス氏のコメントも紹介した。ベネズエラは、代表の多くがメジャーリーガーという強豪国。番組ではベネズエラについて、ＷＢＣでは日本とは初対戦で、野球は国民的スポーツであると紹介。０９年大会ではベスト４に勝ち上がったことなどを