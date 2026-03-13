女性に性的暴行をした罪に問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告が、初公判で起訴内容を否認しました。【映像】斉藤被告「同意してくれていると思っていました」と否認「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）は、おととし7月に東京・新宿区で20代の女性にロケバスの中で性的暴行をした不同意性交などの罪で在宅起訴されました。13日午前10時から東京地裁で開かれた初