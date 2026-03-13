茨城県水戸市の踏切に車が侵入し、常磐線の特急列車と衝突する事故がありました。この事故で車の運転手とみられる1人の遺体が見つかりました。木藤崇カメラマン：茨城県水戸市上空です。事故を起こした車はこのように、ぺしゃんこの状態になっています。13日午前9時半ごろ、水戸市にあるJR常磐線内原駅近くの踏切で、「特急列車と車の事故」とJRの職員から通報がありました。JR東日本によりますと、常磐線下りの特急列車ひたち3号