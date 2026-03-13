ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。3月13日（金）放送の同番組では、「レアワンみ〜っけ！特別編」や「ペット整体 第3弾」などを紹介する。【写真】日本にわずか11頭しかいない超レア犬種「ボーダーテリア」今回もいぬコメンテーターは、つるの剛士。愛犬のアグちゃんと宅配業者とのほのぼのとしたエピソードを公開する。◆日本にわずか11頭の超希少