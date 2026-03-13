【カドカワ春の還元祭2026】 開催期間：3月13日～4月5日 KADOKAWAは、書店フェア「カドカワ春の還元祭2026」を3月13日から4月5日まで開催する。 本フェアでは、全国の書店でKADOKAWA書籍を購入すると、購入金額の最大50%分の図書カードネットギフトがもらえる「最大50%還元キャンペーン」（※上限あり）を開催。あわせて、図書カードネットギフトが抽選で10,000名に