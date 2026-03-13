ジェイホールディングスがしっかり。１２日の取引終了後に、国内最大級のテニススクールの運営やフットサル施設の運営・施工などを行うノアグループホールディングス（兵庫県姫路市）とスポーツ事業に関する業務提携基本契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 ノアグループは昨年１１月、ＪＨＤの一部株式を取得し業務提携を提案していたが、今回の業務提携基本契約締結