関通が５日ぶりに反発している。１２日の取引終了後に、２９年２月期に売上高２７２億５００万円（２６年２月期予想１７８億５００万円）、営業利益１０億１４００万円（同２億５９００万円）を目指す中期経営計画を発表しており、好感されている。 従来の「物流会社」という枠組みを脱却し、独自開発のシステムやサイバー対応により蓄積した実践的知見の活用、更にＡＩ技術を全事業の核に据えた「ＡＩを駆使したＤＸ