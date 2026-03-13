ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔは続落。１２日取引終了後、第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算を発表。売上高は３７６億９１００万円（前年同期比１．８％減）、営業利益は２６億６００万円（同３５．３％減）となった。引き続き既存案件の拡大や新規案件の受注が堅調に推移したものの、一部の主要顧客における個別要因の影響があった。これが売り材料視されている。 出所：MINKABU PRESS