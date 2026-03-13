しまむらが切り返し急。１３日の日本経済新聞朝刊が、「しまむらが現預金を持ちすぎない経営への転換を模索し始めた」と報じた。「保有する現預金などが月商の何カ月分あるのかを示す手元流動性比率について約４カ月を目安としているが、この水準の引き下げを検討する」という。しまむらは２６年２月期第３四半期末（１１月２０日）時点で自己資本比率が８４．７％に上り、無借金経営となっている。今年１月に初の自社株買いを発