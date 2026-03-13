午前１１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は６９８、値下がり銘柄数は８１４、変わらずは７５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に鉱業、卸売、石油・石炭、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは輸送用機器、空運、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS