4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』のIMAXポスタービジュアルが公開された。 参考：『SAKAMOTO DAYS』主要キャラ集結の本ポスター公開目黒蓮が“2つの姿”で武器を構える 本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映