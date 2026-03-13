インディアナ・ペイサーズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月13日（金）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 108 - 123 フェニックス・サンズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対フェニックス・サンズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず36-36