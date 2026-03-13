オーランド・マジック vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月13日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 136 - 131 ワシントン・ウィザーズ NBAのオーランド・マジック対ワシントン・ウィザーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし36-26で終了する。