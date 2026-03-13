歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。「美濃を獲れば天下は半ば手に入ったも同然」と言われた戦略の要地、美濃。その美濃を、織田信長はいかにして手に入れたのか？鍵を握ったのは、稲葉良通、安藤守就、氏家直元、「美濃三人衆」と呼ばれる三人の国人領主たちでした。『豊臣兄弟！』第9回で描かれた通り、斎藤龍興から織田信長についた彼らの行動は「裏切り」だったのか、それとも戦国を生き抜くため