【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「卒業」をテーマにした写真集クオリティのグラビア＆インタビューマガジン『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』が、3月24日に発売。乃木坂46の小川彩が登場する表紙画像が解禁され、裏表紙絵柄と特典ポストカード絵柄も公開された。 ■“今しか見られない”奇跡が詰まった1冊 『B.L.T.graduation2026』は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業する