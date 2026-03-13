13日11時現在の日経平均株価は前日比620.01円（-1.14％）安の5万3832.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は698、値下がりは814、変わらずは75。 日経平均マイナス寄与度は208.58円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が134.77円、東エレク が107.3円、ファストリ が44.12円、ファナック が21.73円と続いている。 プラス寄与度トップはレーザーテク で、日経平均を18.45円押し上げてい