北海道・門別警察署は2026年3月13日、日高町に住む無職の男（69）を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は13日午前0時40分ごろ、日高町門別本町にある知人の住宅で、臨場していた救急隊員の頬を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、男はけがをした知人の家にいて、臨場した救急隊員に「遅いぞ」と言い、救急隊員の胸倉をつかみ、右頬を殴ったということです。救急隊員に大きなけ