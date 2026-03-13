栃木県の県立高校で、卒業式の最中に卒業生数十人の財布から現金が盗まれる事件がありました。事件があったのは栃木県立宇都宮白楊高校で、学校によりますと今月2日、卒業式を終え教室に戻った3年生の複数の生徒が、財布から現金がなくなっていることに気づいたということです。3年生の7クラスすべてで、生徒あわせて数十人が被害に遭い、被害総額は数十万円にのぼるとみられています。卒業式は午前10時から11時20分ごろまで体育館