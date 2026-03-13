飲食店で知り合った男性に暴行を加えケガをさせたとして、29歳の男が逮捕されました。男性はその後、死亡しています。警察によりますと、会社員の織田雄矢容疑者は11日未明、千葉県船橋市の路上で小埜崇祥さんに馬乗りになって、顔面を複数回殴るなどの暴行を加えてケガをさせたとして、傷害の疑いで逮捕されました。小埜さんは搬送先の病院で死亡が確認され、警察は容疑を傷害致死に切り替え、織田容疑者を13日、送検しました。2