元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が13日までに自身のインスタグラムを更新。黒のミニスカートゴルフウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「先日、1PIU1UGUALE3 GOLFの秋冬展示会に行ってきました」と明かした。「ベロア素材のセットアップやニット、アウターにモコモコバッグなどかわいいアイテムが沢山。春夏のウェアを着るのもたのしみですが、すでに今年の秋冬も楽しみになる展示会で