黄川田仁志男女共同参画担当相は13日の記者会見で、旧姓使用法制化の意義を「婚姻による氏（姓）の変更で不便や不利益を感じる人をさらに減らせる」と述べた。関連法案の提出時期は「申し上げることはできない」とした。