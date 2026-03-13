政府は１３日午前、市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」について患者に追加負担を課すことを柱とする健康保険法などの改正案を閣議決定した。膨張する医療費を抑制し、現役世代の社会保険料負担の上昇を緩和する狙いがある。新制度では、ＯＴＣ類似薬を処方された場合、薬剤価格の４分の１が公的医療保険の適用から外れ、元々の１〜３割の自己負担に上乗せされる。風邪薬や胃腸薬など７７成分、約１１００品目が対象とな