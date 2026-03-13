イランの国連大使はホルムズ海峡が事実上、閉鎖されていることについて、イランは海峡を封鎖するつもりはなく、むしろアメリカがイランへの侵略を行った結果だと主張しました。イランイラバニ国連大使「ホルムズ海峡の平和と安全を維持するのはイラン固有の権利であり、我々の生命線だ」イランのイラバニ国連大使は12日、ニューヨークの国連本部で記者会見を行いました。イランの新たな最高指導者・モジタバ師が初めての声明で、