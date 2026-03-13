中東からの退避を希望した日本人ら42人と韓国人4人を乗せたチャーター機の第5便が、13日、羽田空港に到着しました。政府が手配したチャーター機の第5便は13日午前、羽田空港に到着しました。このチャーター機はUAE=アラブ首長国連邦とオマーンからの出国を希望する日本人ら46人を乗せ、12日夜にオマーンの首都マスカットを出発しました。46人のうち4人は韓国人で、おととし、日本と韓国が有事の際に第三国からの国民の退避で協力す