日本国内のガソリン価格にも影響が及んでいる、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃。いつ戦闘が終わりを迎えるのか不透明な情勢が続きますが、アメリカとイスラエルの間には温度差も見えてきました。現地からの最新情報も交え、3者の本音を探ります。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“勝利宣言”も…3者の本音は？」をテーマに解説します。■トランプ氏、一方的に「勝利した」山粼誠アナウンサー「中東での軍事衝突