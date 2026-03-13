「前作の快挙もあってか、現場では“よりハイグレードな作品を！”という雰囲気が漂っているようです。とはいえ、撮影開始間もない時期ですので現場にぎこちなさもあり、今回初めて加わった日本人スタッフは、少し戸惑いを感じることもあるそうですね」こう語るのは、現在カナダで撮影中の『SHOGUN』制作関係者だ。ディズニープラスで配信予定のドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影に、1月下旬から参加している目黒蓮（29）。目