Photo: 神津文人 アウトドアブランドとして高い人気を誇っている、ザ・ノース・フェイス。トレイルランニングシーンで多くのファンを抱えている「ベクティブ」シリーズが、ロードランニングシーンに。発表イベントに参加し“これは見逃せない”ということで、早速その走り心地を試してみました。「ベクティブ」シリーズの初代モデルは、2021年に登場。以来、多くのトレイルランナーに選ばれ