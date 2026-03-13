連日の投稿でネットを騒がせている、ネクストレベルホールディングス株式会社で代表取締役を務める実業家・河原由次氏。3月4日に豚まんを大阪から東京へ向かう新幹線の車内で食べようとした際、隣の席の男性に臭いを注意され、言い返した、というエピソードをXで綴った上で、ユーザーに賛否を問うた河原氏。同投稿に対してネットでは“匂いの強いものは避けた方が”“問題ない”と、新幹線内での飲食マナーを巡って論争が勃発した