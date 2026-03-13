猫からモテモテになるために必要な条件3つ【心構え編】 1.自分からは構わないスタンスを取る 猫はいつでも構ってくれる人よりも「自分が望んだときに応えてくれる人」を求めています。 つまり、よかれと思って触りすぎたり無理に抱き上げたりすることは、かえって逆効果になってしまうということ。大切なのは、主導権はいつでも猫にあるという意識です。 こちらからは追いかけるのではなく、待つスタンスを取りましょう