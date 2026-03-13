ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表（侍ジャパン）は、準々決勝でベネズエラとの対戦が決まった。日本国内で独占配信するNetflixは12日、スペシャルVTRのナレーターに大物を起用すると発表。ファンを歓喜させている。昭和のヒロインが令和の名勝負に花を添える。起用されるのは、声優の日高のり子。大人気野球アニメ「タッチ」の登場人物「浅倉南」の声を務め