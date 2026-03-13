バイエルンDF伊藤洋輝がチームトレーニングへの復帰ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンのDF伊藤洋輝がチームトレーニングへの復帰を果たしたとドイツ紙「ビルト」が報じた。今季公式戦15試合に出場していた伊藤だが、先月末にハムストリングの負傷で戦線離脱。今月に入ってからの公式戦を3試合を全て欠場していた。最新のレポートによると、伊藤は木曜日（現地時間3月12日）に負傷して以来初めてチームトレーニングに復帰し、