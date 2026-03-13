侍ジャパンとしてＷＢＣに出場しているオリックス・宮城大弥投手の妹で、女優の宮城弥生。熱烈応援する姿が話題になっている。弥生は「宮城大弥」と兄の名前がプリントされたタオルを広げ、日本代表のユニホームを着てスタンドから声援を送った。自身のインスタグラムでは「２０２６ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の準々決勝の相手は１次ＲプールＤ２位通過でメジャーリーガーが２５人いるベネズエ