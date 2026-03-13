セガ フェイブが展開する、ハズレ無しのくじ「セガ ラッキーくじ」に『桃源暗鬼』が登場。セガオリジナルとなる和風サイバーパンク衣装のイラストを使った、5等級+ラストラッキー賞で構成されるハズレなしのくじを楽しめます☆ セガ ラッキーくじ桃源暗鬼 発売日：2026年3月13日(金)より順次発売予定価格：1回 770円（税込）取扱店：ミニストップ、各種ホビーショップなど 週刊少年チャンピオンで連載され