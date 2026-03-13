都内で開催されたアジア最大の食の展示会で、スイーツ（甘み）とスパイシー（刺激）を掛け合わせた造語「Swicy（スウィーシー）」が新たな食トレンドとして注目を集めている。唐辛子をブレンドしたはちみつや、甘辛いタイのスナックなど、世界各国の「Swicy」食品が続々と登場。都内などでは一足先に「Swicy」を味わえる店も出てきている。「FOODEX JAPAN」に各国の甘辛スナックが集結アジア最大の食の展示会で注目されていた最新