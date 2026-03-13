中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が13日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。平山アナは「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と報告し、おなかがふっくらした近影も公開。「担当している『カミング』『キャッチ！』の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」と産休についても説明した。続けて「そして、もうすぐお姉ちゃんになる娘との時間をたっぷり楽