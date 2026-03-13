ロックバンド・OKAMOTO'Sが、約8年ぶりの武道館単独公演『OKAMOTO'SOK,BUDOKAN」を開催することが決定した。【画像】武道館公演『OKAMOTO'SOK,BUDOKAN』キービジュアルOKAMOTO'Sは、初の東名阪FCツアー『OKAMOTO'S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜』を12日の東京・LIQUID ROOM公演からスタート。 MC中にボーカルのオカモトショウから、1年後の2027年3月12日に、OKAMOTO'Sとして約8年ぶりの武道館単独公演を行うことが