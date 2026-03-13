【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、前日終値比１１％高の１バレル＝９７ドル台まで上昇した。日本時間１３日午前の取引では一時、９８ドル台をつけた。事実上封鎖されたエネルギー供給の要衝・ホルムズ海峡を巡る情勢が悪化しており、再び１００ドル台に迫っている。１２日のＷＴＩの終値は９・７％高の９５・７３ドルだった。