アニメ「鬼滅の刃」の我妻善逸、「進撃の巨人」のコニー・スプリンガー役などで知られる声優、下野紘が、声帯炎と診断され、ラジオ番組などの出演を見合わせることが、13日までに所属事務所の公式サイトで発表された。公式サイトでは「弊社所属役者下野紘に関しまして、医療機関を受診したところ、声帯炎と診断されたため、各制作会社様と協議の上、ラジオ番組の生配信並びに放送の出演を見合わせることとなりました」と報告。「