◆ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から「ハワイ×春」のアフタヌーンティーが登場。南国の光を感じるメニューで新生活を元気に開業5周年を迎えたザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の「THE KAHALA Lounge」に、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで「ハワイアンスプリングアフタヌーンティー」が登場。今春のテーマは、“ハワイ×春”。南国の幸福感あふれるスイーツはもちろん、心身を整えてくれるクラフトハーブティー「T