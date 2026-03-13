ビザ・ワールドワイド・ジャパンとGMOペイメントゲートウェイは2月16日、オンライン総合決済サービス「PGマルチペイメントサービス」において、Visaが展開する「クリック決済(Click to Pay)」の提供を開始した。GMOペイメントゲートウェイ、Visaの「クリック決済」を決済基盤に実装○EC市場拡大、承認率最適化の重要性高まる経済産業省の「令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果」によると、2024年の日本国内BtoC EC市場規模