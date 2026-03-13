横浜Ｍは１３日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節・千葉戦（１４日・日産スタジアム）に向けて冒頭のみを公開して全体練習を行った。開幕３連敗スタートから、第４節の東京Ｖ戦こそ３―２で今季初勝利を挙げたが、前節のＦＣ東京戦では０―３の完敗を喫し、最下位に転落した。この日の前日練習には、前節前半だけで交代していた守備の要のＤＦキニョーネスや、２試合欠場中のＭＦ渡辺皓太も参加。公開