三井住友信託銀行株式会社が設置している「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は、１万人（全国の１８歳〜６９歳）を対象とした独自アンケート調査を２０２６年１月に実施した。この調査をもとに、ＮＩＳＡの利用状況や利用意向に関する分析を行った。ＮＩＳＡ口座数は２０２４年に急伸も若干鈍化傾向。本調査によると、ＮＩＳＡの認知度は５７．７％の一方で、利用者は２２．３％であり、認知と利用のギャップは３５．４