テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。番組では日本代表の侍ジャパンメンバーが現地時間１１日に東京からマイアミ入り。１３時間以上のフライトで、ホテル到着が現地時間午前４時頃だったとあって時差対策も課題のひとつだったが、エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が時差ぼけ解消のため現地で朝食会を行ったことを紹