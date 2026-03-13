イマジカインフォスは、『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書(レシピ)』(2,200円)を、2026年5月13日より発売する。『薬屋のひとりごと』初のレシピ本『猫猫の調合書』発売決定シリーズ累計4500万部突破の人気作『薬屋のひとりごと』から、待望の初公式レシピ本が誕生。壬氏(ジンシ)の「媚薬を作ってくれないか? 」との依頼で猫猫(マオマオ)が作ったチョコレートや、小蘭(シャオラン)・子翠(シスイ)との友情の証・氷菓(アイス)をはじめ