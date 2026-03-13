ファミリーマートは3月17日、サッポロビールと共同開発した「ビアサプライズ 至福の香り」(350ml缶237円、500ml缶283円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。「ビアサプライズ 至福の香り」(350ml缶237円、500ml缶283円)ビアサプライズは、「香り」「コク」「苦み」「キレ」のビールの特長となる四要素の1つを強烈に際立たせた味覚設計が特長で、"驚きのあるビール"をコンセプトとした、ファミリーマート限定のビールシ