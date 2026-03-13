モスバーガーは3月18日から「テリヤキバーガー」を4年ぶりにリニューアルして発売する。合わせて、期間限定で「チーズベーコン テリヤキバーガー」、数量限定で半熟風たまごを使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」も登場。さらに朝食時間帯限定の「朝モス」には新商品が追加される。○テリヤキバーガーが"優しい甘さ"にリニューアル新商品発表会に登壇した、モスバーガー 商品本部 商品開発部 青山哲久氏は「日本の国