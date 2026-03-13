元「シブがき隊」でタレントの布川敏和が、現在の生活について語った。長女が近くに住むマンションへ転居したところ、偶然にも元妻・つちやかおりと隣同士の部屋だったといい、食事をおすそ分けしてもらうなど現在も良好な関係が続いていることを明かした。布川敏和(C)AbemaTV,Inc.○部屋番号を教えてもらったら…ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“イマ”